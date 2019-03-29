Знайшли винних у масовій госпіталізації вихованців з дитячого садочка на Кіровоградщині

Причиною випадків захворювання в Кропивницькому ДНЗ №31 є ротавірусна інфекція, про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Підставами для таких висновків є результати санітарно-епідеміологічного обстеження (розслідування), проведеного спеціалістами Держпродспоживслужби області в ДНЗ, та лабораторних досліджень. Встановлено, що фактором передачі збудника ротавірусної інфекції стали предмети побуту, а джерелом – контактна дитина.

Всього за період з 10.03. по 14.03.2019 року в м. Кропивницький зареєстровано 7 випадків захворювання серед вихованців ДНЗ №31. Шестеро дітей були госпіталізовані, одна дитина (контактна) знаходилася вдома.

Хворі пройшли лікування та були виписані зі стаціонару. Станом на 27 березня до навчально-виховного процесу в ДНЗ повернулося п’ятеро дітей.

За виявлені в дошкільному навчальному закладі порушення сестру медичну притягнуто до адміністративної відповідальності, трьох посадових осіб закладу – до дисциплінарної відповідальності.

Недоліки, які були зафіксовані в ДНЗ під час санітарно-епідеміологічного обстеження, частково вже усунуто. Питання залишається на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Нагадаємо, що вихованці ясельної групи вище зазначеного дитячого садка були госпіталізовані з симптомами гострої кишкової інфекції до інфекційного відділення центральної лікарні у Кропивницькому.