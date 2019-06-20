Знову «справа спортзалів» або як дослуховуються до розпоряджень міського голови виконавчі органи

Управління освіти, молоді та спорту, а також управління культури і туризму Олександрійської міської ради отримали доручення від міського голови провести облік усіх приміщень комунальної власності, які використовуються приватними підприємцями на правах оренди під спортивні зали, з метою їхньої подальшої передачі на баланс Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи №2, повідомляє «Голос Громади».

Якщо пригадати, то аналогічне доручення міський голова Степан Цапюк надавав цим же управлінням ще 11 квітня на черговому засіданні виконкому, про що тоді ж повідомляв «Голос Громади». Причина такого рішення (за словами міського голови) – скарги від батьків юних спортсменів на непомірно високу плату за тренування дітей у ряді приватних секцій та клубів у той час, як власники цих спортивних організацій орендують під спортзали приміщення комунальної власності майже безоплатно – за символічну 1 гривню на рік. Планувалося, що після передачі на баланс управління освіти міськради приміщення будуть віддані у користування спортивним секціям ДЮСШ №2 цього ж таки управління (як відомо, заняття у них безплатні).

Отже, минуло понад два місяці після вищезгаданого виконкому і тодішнього розпорядження мера міста. Що змінилися? Очевидно, поки що нічого, бо на останньому засіданні виконкому міський голова знову нагадав про своє доручення, дане тим же двом управлінням. І наказав доповісти про його виконання на наступному засіданні. Слід зазначити, повернення до цього питання виникло у контексті давнього спору щодо використання підвального приміщення по вул. Братській (колишня вул. Калініна), яке колись належало спортивному товариству «Авангард» і там тренувалася секція фехтування. На даний час СТ «Авангард», так само як і секція фехтування, вже давно не існують. Приміщення орендує один з міських спортивних клубів. Цей підвал хочуть у нього забрати і передати ДЮСШ-2.

Взагалі яким чином приміщення вилучатимуться у приватних секцій і клубів, на підставі чого з ними розриватимуться договори оренди тощо – на засіданні не обговорювалося.