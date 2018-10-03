Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» у 2019 році планує підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ОКВП «Дніпро-Кіровоград».
У підприємстві пояснюють, що зміна тарифу зумовлена вимогами законодавства, зростанням вартості реагентів, матеріалів, запчастин, послуг, підвищенням рівня мінімальної оплати праці.
Тож порівняємо, цього року 1 м3 централізованого водопостачання коштує 13,944 гривень, а централізоване водовідведення – 11,964 гривень, то у 2019 за розрахунками централізоване водопостачання коштуватиме 19,54 гривень, а централізоване водовідведення – 14,78 гривень.
Про дату введення нових тарифів в 2019 році поки що не відомо.
Знову зростуть тарифи на воду
Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» у 2019 році планує підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення.