Знову зростуть тарифи на воду

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» у 2019 році планує підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

У підприємстві пояснюють, що зміна тарифу зумовлена вимогами законодавства, зростанням вартості реагентів, матеріалів, запчастин, послуг, підвищенням рівня мінімальної оплати праці.

Тож порівняємо, цього року 1 м3 централізованого водопостачання коштує 13,944 гривень, а централізоване водовідведення – 11,964 гривень, то у 2019 за розрахунками централізоване водопостачання коштуватиме 19,54 гривень, а централізоване водовідведення – 14,78 гривень.

Про дату введення нових тарифів в 2019 році поки що не відомо.