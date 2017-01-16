Як раніше повідомляв Голос Громади, 21 грудня 2016 року по дорозі з роботи в Олександрії зник 38-річний Олександр Дацько.

В суботу ж, 14 січня 2017 року поліцейські знайшли чоловіка мертвим в чужому дачному будинку в районі Бадини. Про це повідомляє блог “Моя Александрия” з посиланням на в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

За попередньою інформацією, візуально причин насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Кореспонденти Голосу Громади щиро співчувають рідним та близьким Олександра!