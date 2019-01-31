Зуби для олександрійців стали ще дорожчими. Прейскурант з цінами

Новий прейскурант цін на зуботехнічні роботи і вироби затвердив виконком Олександрійської міської ради на своєму засіданні 30 січня, повідомляє «Голос Громади». Розрахунок цін був представлений міською комунальною стоматологічною поліклінікою. Він враховує збільшену з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату (4173 грн), а також зростання на 8 відсотків вартості відповідних матеріалів і енергоносіїв. Відтак ціни на зуботехнічні роботи, згідно з прейскурантом, зросли на 5 відсотків.

Нагадаємо, попереднє підвищення вартості окремих видів зуботехнічних робіт для комунальної стоматполіклініки виконком міськради затверджував всього кілька місяців тому.

