Сьогодні вночі, 27 січня 2017 року в Олександрії пограбували квартиру. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника сектору моніторингу Олександрійського відділу поліції майора Сергія Козловського.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від потерпілого місцевого жителя, що мешкає в одній з квартир багатоповерхівки за адресою проспект Соборний, 61.

Здобиччю крадія стали ноутбук та гроші у сумі 20 тисяч гривень. Повідомляється, що крадіжка відбулася у період часу з 19.00 26 січня до 1.35 27 січня. Тобто крадій діяв досить зухвало, адже у вечірній час проник до квартири шляхом пошкодження серцевини замка на вхідних дверях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – “Крадіжка з проникненням”. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.