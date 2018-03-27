Звенигородська школа виграла систему очищення води

Таку інформацію у фейсбук повідомила вчитель Навчально-виховного коплексу “Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад” Ірина Перехристюк.

Як зазначається на сайті компанії “Формула води”, вказану систему виграли шість навчальних закладів з різних міст України, серед яких і Звенигородський НВК.

Тож вже найближчим часом очисні системи вирушать до їхніх власників, тобто навчальних закладів. А діти матимуть змогу вживати якісну чисту питну воду.