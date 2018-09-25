Звенигородське шосе ремонтуватиме фірма, яка є фігурантом кримінального провадження?

Вчора, 24 вересня, відбувся аукціон на право проведення капітального ремонту Звенигородського шосе в місті Олександрія. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Перемогло в аукціоні ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.», яке запропонувало 9 327 069 гривень за виконання робіт, що є найменшою пропозицією серед усіх учасників. Наразі триває процедура кваліфікації переможця.

Крім вищезгаданої фірми участь в тендері взяли: ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та дочірнє підприємство «Кіровоградський облавтодор». Капітальний ремонт Звенигородського шосе переможець торгів має завершити до кінця поточного року.

Зазначимо, що ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.» зареєстроване за адресою: м.Київ, Шевченківський район вулиця Рейтарська буд. 18 квартира №1. За цією адресою також зареєстровані ТОВ «ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЕЛІТ ГРУП», які є фігурантами кримінального провадження відкритого 05.12.2017 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах. Так, слідчий у клопотанні до суду вказує, що службові особи Державної установи Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України (ЄРДПОУ 02011870, далі – Інститут) у 2016 році за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ БК Куб (ЄРДПОУ 34834325), ТОВ Еліт Груп. (ЄРДПОУ 35678239), ТОВ Еліт Груп (ЄРДПОУ 32073593), ТОВ Еліт Груп Проджект (ЄДРПОУ 34795611) із залученням юридичних осіб ТОВ БК Кірос (ЄДРПОУ 39850383)… вчинили розтрату частини коштів в особливо великих розмірах, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України.