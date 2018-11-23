Звернення представників громадськості Кропивницької області щодо підвищення тарифів на воду

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Днями відбулося засідання постійної комісії облради з питань власності під керівництвом голови Олександра Чудного.

На засіданні розглянуто звернення представників громадськості Кропивницької області відносно підвищення тарифів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на послуги водопостачання та водовідведення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Постійна комісія обласної ради прийняла рішення розглянути порушення питань фахівців департаменту жилого-комунального підприємства Кропивницької області  й незалежних аудиторів.

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Відтак, після отримання результатів та висновків даного розгляду комісія повернеться до аналізу порушених питань.

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