Звернення представників громадськості Кропивницької області щодо підвищення тарифів на воду

Днями відбулося засідання постійної комісії облради з питань власності під керівництвом голови Олександра Чудного.
На засіданні розглянуто звернення представників громадськості Кропивницької області відносно підвищення тарифів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на послуги водопостачання та водовідведення.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.
Постійна комісія обласної ради прийняла рішення розглянути порушення питань фахівців департаменту жилого-комунального підприємства Кропивницької області й незалежних аудиторів.
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Відтак, після отримання результатів та висновків даного розгляду комісія повернеться до аналізу порушених питань.