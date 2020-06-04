04.06.20 ще 2 випадки: Центральна міська лікарня Олександрії «прийняла» хворих з коронавірусом

Ще у двох олександрійців підтвердилася коронавірусна інфекція, повідомляє «Голос Громади» за інформацією сайту Олександрійської міськради.

Чоловік працює в державному підрозділі у місті Кропивницькому, де були виявлені хворі тому всі контактні особи повинні були пройти обстеження, у результаті якого COVID-19 підтвердився і в мешканця Олександрії.

Його разом з дружиною госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні нашого міста.

Вчорашній виявлений хворий на коронавірус наразі знаходиться в місцях позбавлення волі.

Отже, на сьогодні в Олександрії маємо 3 особи хворих корона вірусом.