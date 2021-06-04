04 червня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

03 червня було зроблено 41 ПЛР-тест, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 04 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 235 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 15 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 2 хворих, зі Світловодської – 1, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 220 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 4 червня хворих на пневмонію – 265 осіб, в тому числі 37 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 71 дитина, з них 34 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 16 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній лікарні – 12 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 203 хворих, в тому числі 3 дітей.