05 квітня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

За 2-4 квітня було зроблено 89 ПЛР-тестів, виявлено 23 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікується 301 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 56 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 7 хворих, з Попельнастівської – 3, з Новопразької – 6, з Приютівської – 6, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 245 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 5 квітня року хворих на пневмонію – 544 особи, в тому числі 26 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 23 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 79 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 46 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 396 хворих, в тому числі 2 дітей.