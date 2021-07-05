05 липня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

2 липня було зроблено 22 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 5 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 11 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:
– 3 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, з Онуфріївської – 2;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.
Усього станом на 5 липня хворих на пневмонію – 57 осіб, в тому числі 15 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворих.