05 липня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

2 липня було зроблено 22 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 11 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 3 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 5 липня хворих на пневмонію – 57 осіб, в тому числі 15 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворих.