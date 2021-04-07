07.04.21 – коронавірус на Кіровоградщині: 105 захворіли, 103 одужали, 4 померли

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1774 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 29. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 400 ІФА-тестувань та 1060 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок вісім у м. Кропивницькому;

одинадцять у м. Знам’янка;

три у м. Світловодськ;

один у Бобринецькому районі;

шість у Вільшанському районі;

тринадцять у Добровеличківському районі;

сім у Знам’янському районі;

три у Маловисківському районі;

два у Новгородківському районі;

десять в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 39 жителів обласного центру, 8 з м. Олександрія, 2 з м. Знам’янка та стільки ж з Бобринецького та Добровеличківського районів, по 1 з м. Світловодськ, Знам’янського та Новоукраїнського районів, 29 з Кропивницького району, 4 з Долинського району та стільки ж з Новоархангельського району, а також 10 в Олександрійському районі.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 78-річну жінку з Маловисківського району, 46-річного чоловіка з Кропивницького району, 79-річного чоловіка з м. Знам’янка та 64-річного чоловіка зі Знам’янського району.