08.02.21: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

5 лютого було зроблено 15 ПЛР-тестів, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 8 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 47 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 4 хворих;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 40 пацієнтів.

Усього станом на 8 лютого хворих на пневмонію – 240 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 41 дитина, хворі на пневмонію відсутні.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 12 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 209 осіб