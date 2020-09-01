1 вересня по особливому: як відзначили День знань в Олександрійському колегіумі

1 вересня – День знань, початок осені та нового навчального року. В цьому році святковий день припав на вівторок, повідомляє “Голос Громади”.

В Олександрії школярі, в умовах адаптивного карантину, мали нагоду у незвичній формі поринути у світ знань.

Так, перший день у навчальних закладах для 1-х та 11-х класів розпочався з урочистої лінійки, а для всіх інших школярів — з уроків.

Відповідно до вимог, учні перших класів з випускниками були розміщені по різні боки шкільного подвір’я, всі інші учні прийшли до школи на свій, визначений школою, час. Такі умови відвідування були встановлені, аби максимально убезпечити усіх учасників освітнього процесу від можливості розповсюдження коронавірусної інфекції.

Голос Громади вітає учнів та їх батьків з початком навчального року, бажаємо успіхів у навчанні, гарних оцінок та звичайно ж “безкарантинного” навчального року.

Нагадаємо, МОЗ України розробив рекомендації щодо проведення навчання в умовах карантину.