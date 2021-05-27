100 мільйонів за владу: на Кіровоградщині влаштували аукціон з продажу посади голови ОДА

Прокуратура Кіровоградщини викрила двох осіб, які за таку собі “символічну” плату обіцяли допомогти з призначенням на посаду губернатора Кіровоградської області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Операцію з викриття проведено правоохоронними органами Кіровоградщини вчора, 26 травня.

За даними слідства, група осіб, один з яких представляючись радником Президента Україні, обіцяли при отриманні неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів США (100 мільйонів гривень), вплинути на посадових осіб Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та вирішити питання про призначення необхідного кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Обох фігурантів справи затримано. Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За такі дії передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Слід зазначити, що злочинці жодного відношення до органів державної влади не мають.