11 червня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

10 червня було зроблено 32 ПЛР-тести, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 11 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 157 хворих на коронавірусну інфекцію:
– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворих;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 148 хворих.
Усього станом на 11 червня хворих на пневмонію – 216 осіб, в тому числі 20 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 60 дітей, з них 16 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 15 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 2 дітей.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 175 хворих, в тому числі 2 дітей.