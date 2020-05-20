11-класниця Олександрійщини стала переможницею Міжнародного мовно-літературного конкурсу

Добіг до кінця Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, повідомляє «Голос Громади» за повідомленням сайту Кіровоградської ОДА.
Переможцями серед представників Кіровоградщини обрано наступних:
6 клас – диплом ІІІ ступеня – Антонова Ірина Сергіївна, учениця комунального закладу «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради»;
7 клас – диплом ІІ ступеня – Татарінова Олександра Вікторівна, учениця комунального закладу «Навчально-виховний комплекс “Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” Долинської районної ради»;
8 клас – диплом ІІ ступеня – Сорока Анастасія Іванівна, учениця Маловисківської загальноосвітньої школи №3 I- III ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області;
– диплом ІІІ ступеня – Литвинчук Дарія Артемівна, учениця опорного навчального закладу “Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І. Г. Ткаченка” Знам’янської районної ради, Кіровоградської області;
9 клас – диплом ІІ ступеня – Грек Сніжана Петрівна, учениця Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області;
Козирів Максім Костянтинович, учень Степової філії – навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» комунального закладу “Первозванівське навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” Первозванівської сільської ради Кіровоградської області;
– диплом ІІІ ступеня – Івченко Єлізавета Андріївна, учениця Созонівського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Кропивницької районної ради Кіровоградської області;
11 клас – диплом ІІІ ступеня – Гейко Дар’я Євгеніївна, учениця Новопразького навчально-виховного комплексу Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.
Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти – диплом ІІІ ступеня – Мурзіна Анастасія Миколаївна, учениця Регіональний центр професійної освіти ім. О. С. Єгорова.
Студенти закладів вищої освіти (університети й академії, гуманітарний профіль) – диплом ІІ ступеня – Івашина Оксана Олександрівна, студентка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.