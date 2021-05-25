15 позитивних тестів на коронавірус виявили в Олександрії

24 травня було зроблено 63 ПЛР-тести, виявлено 15 хворих на COVID-19.

Станом на 25 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 292 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– 27 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 3, з Новопразької – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 265 хворих, в тому числі 4 дітей.

Усього станом на 25 травня хворих на пневмонію – 340 осіб, в тому числі 37 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 53 дітей, з них 30 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 20 хворих на пневмонію, в тому числі 4 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 263 хворих, в тому числі 3 дітей.