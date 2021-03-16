16.03.21: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

15 березня було зроблено 186 ПЛР-тестів, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 82 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 25 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 4 хворих, з Попельнастівської – 2, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 57 пацієнтів, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 16 березня хворих на пневмонію – 347 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 62 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 22 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 251 хворий, в тому числі 4 дітей.