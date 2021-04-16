15 квітня було зроблено 154 ПЛР-тести, виявлено 18 хворих на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 321 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 42 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 3 хворий, з Пантаївської – 2, з Попельнастівської – 1, з Новопразької – 2, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 6, з Олександрівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 279 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 16 квітня хворих на пневмонію – 546 осіб, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 51 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 5.

У районній міській лікарні – 37 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 410 хворих.