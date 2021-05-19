19 травня: оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19 в Олександрії

18 травня було зроблено 53 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 19 травня в інфекційному відділенні КП «ЦМЛ м. Олександрії» перебуває 19 хворих на коронавірус: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 7 хворих, з Пантаївської – 1, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 4, з Онуфріївської – 1, з Попельнастівської – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 276 хворих, в тому числі 8 дітей.

Загалом, лікуються 295 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

Всього станом на 19 травня хворих на пневмонію – 335 осіб, в тому числі 25 дітей.

В дитячій лікарні лікується 18 хворих на пневмонію.

В центральній міській лікарні лікуються 35 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній лікарні – 25 хворих на пневмонію, в тому числі 4 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходяться 257 хворих на пневмонію, в тому числі 3 дітей.