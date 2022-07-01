2 728 переселенців отримали послуги від служби зайнятості на Кіровоградщині

З моменту введення військ агресора на територію України щотижня в середньому до служби зайнятості надходило більше 150 звернень від внутрішньо переміщених громадян щодо наданні послуг, пов’язаних із працевлаштуванням.

Так, фахівці обласної служби зайнятості допомогли 200 переселенцям подати заяви для припинення в односторонньому порядку трудових відносин з роботодавцями.

Водночас працевлаштовано – 314 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що для пошуку роботи є декілька шляхів:

безпосереднє звернення до найближчого центру зайнятості або філії за місцем вашого перебування;

через регіональний вебресурс державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» за посиланням

через чат-бот державної служби зайнятості у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot, де щоденно оновлюється інформація про вакансії за регіоном або галуззю.

Усі ті, хто бажає та може працювати, у тому числі й ті, хто залишив свої домівки в пошуках безпечного місця, – працюйте! Запам’ятайте робота – наша зброя!

Не шукайте зараз високих зарплат. Будьте готовими до будь-якої роботи та виконуйте її якісно! Робіть усе можливе, аби утримати свою родину та допомогти тим, хто цього потребує. Разом ми сильні!