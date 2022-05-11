20 000 грн і більше: кому на Олександрійщині пропонують таку зарплату

Станом на 09 травня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 576 вакантних посад.

Із загальної кількості вільних робочих місць 78 – із зарплатою 20 000 грн та 3 вакансії із заробітною платою 28 000 – 43 385 гривень.

Серед найбільш затребуваних професій із вищевказаною зарплатою такі: лікарі різного профілю, зокрема сімейний лікар, акушер-гінеколог, анестезіолог, ендоскопіст, кардіолог, нарколог, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, педіатр, психіатр, рентгенолог, уролог, хірург та інші; зоотехнік, директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського, водій автотранспортних засобів та бухгалтер.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Світловодської і Знам’янської міськрайонних та Благовіщенської, Голованівської, Компаніївської, Маловисківської, Олександрівської, Петрівської та Устинівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.