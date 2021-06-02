20 найвисокооплачуваніших вакансій Кіровоградщини початку літа

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 червня 2021 року становить 1549 одиницю.

До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

  1. Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
  2. головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  3. лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  4. машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  5. лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  6. водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  7. лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  8. головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  9. інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  10. лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  11. машиніст автогрейдера – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  12. машиніст екскаватора – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  13. машиніст навантажувальної машини – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  14. машиніст підіймача – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  15. менеджер (управитель) з постачання – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  16. менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  17. монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – 15 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
  18. начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  19. обвалювальник м’яса – 15 000 грн + забезпечення харчуванням (1 вакансія; Кропивницький район);
  20. оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 15 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район).
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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