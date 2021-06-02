20 найвисокооплачуваніших вакансій Кіровоградщини початку літа

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 червня 2021 року становить 1549 одиницю.
До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:
- Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
- головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
- лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
- водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
- інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
- машиніст автогрейдера – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- машиніст екскаватора – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- машиніст навантажувальної машини – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
- машиніст підіймача – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- менеджер (управитель) з постачання – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
- менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – 15 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
- начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
- обвалювальник м’яса – 15 000 грн + забезпечення харчуванням (1 вакансія; Кропивницький район);
- оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 15 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район).
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.