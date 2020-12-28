2020: перелік чудернацьких імен дітей з відтінками батьківської уяви

Як тільки не називали своїх чад новоспечені батьки у році, що минає…

Серед найбільш незвичайних імен, якими називали новонароджених хлопчиків стали: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц і Парижан.

Повідомляє “Голос Громади”.

Дівчаток називали – Місяцем, Імперією, Попелюшкою, Хрусталиною, Квіткою, Шанеллю, Невою.

І все ж, за даними Мін’юсту, найчастіше дівчатка мали імена: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія. Найпопулярнішими іменами у хлопчиків стали: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.