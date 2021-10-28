21-річний юнак заробляв на фейковому застосунку-двійнику “Дія”

Кіберполіція викрила хлопця, який продавав підроблену “Дію” в Телеграм-каналах, повідомляє “Голос Громади”.

Підроблений додаток “Дія” майже нічим не відрізняється від оригіналу, однак має редактор, який дозволяє змінювати дані користувача.

“Винахідник” розповів, що застосунок був зроблений для того, щоб неповнолітні з його допомогою мали змогу купувати сигарети та алкоголь. Аби завантажити підробку потрібно було перерахувати 120 грн на картку.

Наразі проводяться перевірки на виявлення та “знешкодження” таких “двійників”.

Аби перевірити справжність документів, слід скористатися сканером “Дії” – підроблений додаток не зможе видати правильний результат.