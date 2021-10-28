21-річний юнак заробляв на фейковому застосунку-двійнику “Дія”

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Кіберполіція викрила хлопця, який продавав підроблену “Дію” в Телеграм-каналах, повідомляє “Голос Громади”.

Підроблений додаток “Дія” майже нічим не відрізняється від оригіналу, однак має редактор, який дозволяє змінювати дані користувача.

“Винахідник” розповів, що застосунок був зроблений для того, щоб неповнолітні з його допомогою мали змогу купувати сигарети та алкоголь. Аби завантажити підробку потрібно було перерахувати 120 грн на картку.

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Наразі проводяться перевірки на виявлення та “знешкодження” таких “двійників”.

Аби перевірити справжність документів, слід скористатися сканером “Дії” – підроблений додаток не зможе видати правильний результат.

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