22 березня, Олександрія: оперативна інформація щодо поширення COVID-19

19 березня було зроблено 21 ПЛР-тест, загалом виявлено 22 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 159 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 31 хворий в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 7 хворих, з Попельнастівської – 2, зі Світловодської – 3, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 2, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 128 хворих, в тому числі 3 дитини.

Усього станом на 22 березня хворих на пневмонію – 391 особа, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 63 дитини, з них 17 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 77 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 21 хворих на пневмонію, в том числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 276 хворих, у тому числі 6 дітей.