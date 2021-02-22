22 лютого, Олександрія: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в місті

19 лютого було зроблено 25 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 45 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 13 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 5 хворих;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 32 хворих, в тому числі 2 дітей.

Усього станом на 22 лютого хворих на пневмонію – 194 особи.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 8 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 21 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 161 олександрієць.