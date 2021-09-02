22-річна мешканка Кіровоградщини захворіла на смертельну хворобу

У кіровоградській області зареєстрували випадок підозри на ботулізм у 22-річної мешканки м. Знам’янка, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Лабораторний центр області.

Даний випадок хвора пов’язує зі споживанням копченої та в’яленої риби, придбаної у місцевому магазині.

Кров хворою повторно досліджуватимуть на наявність хвороби.

Наразі потерпіла, у легкому стані, перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні за місцем проживання.

За інформацією медиків, ботулотоксин у 375 000 разів сильніший від отрути гримучої змії, тому аби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.