22-річна мешканка Кіровоградщини захворіла на смертельну хворобу

У кіровоградській області зареєстрували випадок підозри на ботулізм у 22-річної мешканки м. Знам’янка, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Лабораторний центр області.
Даний випадок хвора пов’язує зі споживанням копченої та в’яленої риби, придбаної у місцевому магазині.
Кров хворою повторно досліджуватимуть на наявність хвороби.
Наразі потерпіла, у легкому стані, перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні за місцем проживання.
За інформацією медиків, ботулотоксин у 375 000 разів сильніший від отрути гримучої змії, тому аби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
м’ясних та грибних консервів;
консервів домашнього виробництва;
якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
якщо сумніваєтесь у якості продуктів.