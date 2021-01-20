Працівники органів соціального захисту населення області здійснюють нарахування житлових субсидій і розрахунок розміру пільги за січень 2021 року для домогосподарств Кіровоградщини. Інформує «Голос Громади» посилаючись на повідомлення директора департаменту соціального захисту населення ОДА Олександра Догарова.

Приблизно 93 тисячі, або 23% домогосподарств Кіровоградщини отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ у 2020 році отримали 23,4 тисячі домогосподарств на суму 79,1 мільйона гривень. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ становить 3268,81 гривні.

«У 2020 році житлову субсидію нарахували на суму 724,9 мільйона гривень, у тому числі за грудень 2020 року житлову субсидію виплатили на суму 117,0 мільйона гривень», – уточнив Олександр Догаров.

Ще він додав, середній розмір субсидії у грудні становить 1260 гривень 25 копійок.

Кошти з державного бюджету для виплати житлової субсидії надходять своєчасно, заборгованості немає.