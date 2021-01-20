23% домогосподарств Кіровоградщини отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

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Працівники органів соціального захисту населення області здійснюють нарахування житлових субсидій і розрахунок розміру пільги за січень 2021 року для домогосподарств Кіровоградщини. Інформує «Голос Громади» посилаючись на повідомлення директора департаменту соціального захисту населення ОДА Олександра Догарова.

Приблизно 93 тисячі, або 23% домогосподарств Кіровоградщини отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ у 2020 році отримали 23,4 тисячі домогосподарств на суму 79,1 мільйона гривень. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ становить 3268,81 гривні.

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«У 2020 році житлову субсидію нарахували на суму 724,9 мільйона гривень, у тому числі за грудень 2020 року житлову субсидію виплатили на суму 117,0 мільйона гривень», – уточнив Олександр Догаров.

Ще він додав, середній розмір субсидії у грудні становить 1260 гривень 25 копійок.

Кошти з державного бюджету для виплати житлової субсидії надходять своєчасно, заборгованості немає.

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