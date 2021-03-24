24 березня, COVID-19 в Олександрії. Оперативна інформація щодо поширення в місті

23 березня було зроблено 147 ПЛР-тестів, виявлено 23 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 187 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 33 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 9 хворих, з Попельнастівської – 1, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 1, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 154 хворих, в тому числі 3 дитини.

Усього станом на 24 березня хворих на пневмонію – 446 осіб, в тому числі 31 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дитина, з них 23 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 81 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній лікарні – 35 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 307 хворих, в тому числі 6 дітей.