Коронавірус. Олександрія. Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 станом на 27 квітня

26 квітня було зроблено 154 ПЛР-тести, виявлено 26 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 27 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 375 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:

– 50 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 7 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 325 хворих.

Усього станом на 27 квітня хворих на пневмонію – 409 осіб, в тому числі 21 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дитина, з них 18 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 75 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 26 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 290 хворий, в тому числі 1 дитина.