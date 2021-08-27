Станом на ранок 27 серпня на коронавірусну інфекцію захворіло 13 мешканців області, 23 одужали, й 2 померло. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу провели 180 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 160 досліджень ІФА та 321 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

8 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ- 4, Соколівська ТГ – 1).

2 у Голованівському районі;

1 в Новоукраїнському районі;

2 в Олександрійському районі.

За останню добу одужали 23 хворих:

16 з Кропивницького району.

4 з Олександрійського району.

3 з Новоукраїнського району.

За останню добу зареєстровано 2 летальних випадки. Померли жителі обласного центру – 26-річна жінка та 71-річний чоловік.