27 травня! Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

26 травня було зроблено 41 ПЛР-тест, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 27 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 275 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 3 дітей:

– 21 хворий в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 3, з Новопразької – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 254 хворих, в тому числі 3 дітей.

Усього станом на 27 травня хворих на пневмонію – 319 осіб, в тому числі 35 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 74 дітей, з них 33 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 20 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 238 хворих.