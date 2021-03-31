31.03.21: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

30 березня було зроблено 160 ПЛР-тестів, виявлено 12 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 31 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 298 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– 46 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 6 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 5, з Приютівської – 7, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 252 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 31 березня хворих на пневмонію – 530 осіб, в тому числі 32 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 70 дітей, з них 29 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 85 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 48 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 368 хворих, в тому числі 3 дітей.