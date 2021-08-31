30 серпня в Олександрії зроблено 33 ПЛР-тести, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 31 серпня від коронавірусної інфекції лікуються 19 хворих, у тому числі 1 дитина. З них 3 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ – 1 людина.

Інші 16 хворих осіб, серед яких 1 дитина, знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 44 особи, у тому числі 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дитина та 15 дорослих. Під апаратом ШВЛ немає нікого. Під наглядом спеціалістів вдома лікується 27 осіб.