34-річна мешканка Олександрійщини згоріла живцем у власному будинку

Днями, у с. Войнівці Приютівської територіальної громади Олександрійського району сталася пожежа, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців на місце виклику (вул.Користівська) вже горіла покрівля будинку на площі 2 м2, підлога на площі 12 м2, вхідні двері, віконні рами, меблі та інші домашні речі на площі 12 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої господарки будинку 1986 року народження.

Причини пожежі та загибелі громадянки встановлюють фахівці.

