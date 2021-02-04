4 лютого: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

3 лютого було зроблено 12 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 4 лютого в місті лікуються 29 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 8 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівського р-ну – 5, зі Світловодського р-ну – 1;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 21 хворий.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 44 дитини, хворі на пневмонію – відсутні.

У центральній міській лікарні лікуються 24 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 280 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу було зроблено 28 ПЛР-тестів і 10 ІФА. Виявлено 3 хворих на коронавірусну хворобу, із них двоє містян і один – мешканець району.

Загальна кількість хворих на пневмонію – 55 осіб. Стаціонарно лікується 14 пацієнтів, амбулаторно – 41 людина. На кисневій терапії перебуває один чоловік, під апаратами ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 9 олександрійців.