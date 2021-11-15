500 «зелених» за «ствол»: злочинна схема торгівлі зброєю колишніх правоохоронців з Кіровоградщини

СБУ викрила системну корупцію у дозвільній системі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією цього відомства.

У ході спецоперації нейтралізовано злочинну групу. До її складу входило двоє посадовців поліції та колишній працівник МВС.

Зловмисники без законних підстав видавали дозвільні документи на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку у селищних радах регіону. За кожне посвідчення вимагали 500 доларів хабаря.

Встановлено, що організатори групи – двоє посадовців поліції. За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей.

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

У ході проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що до складу «псевдодружинників» входить 200 осіб, які отримали і планують отримати незаконно оформлені «дозволи».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання мір запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності й притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, – про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

