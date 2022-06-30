546 тис. грн компенсації отримали роботодавці за працевлаштування переселенців

В обласному центрі зайнятості повідомляють, що станом на 28 червня центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості отримали 207 пакетів документів для отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 298 внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Загалом внутрішньо переміщені особи працевлаштовані на такі посади, як начальник виробничого цеху, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, механік автотранспортної колони, електрик тощо.

У свою чергу, за виплатою компенсації планують звернутися ще 24 роботодавці, які працевлаштували 58 осіб.

Що стосується видів економічної діяльності, найбільше звернулося роботодавців зі сфер сільського господарства (44 ПОУ із загальної кількості), оптової та роздрібної торгівлі (33 ПОУ) та переробної промисловості (30 ПОУ).

Наразі вже здійснено замовлення на суму 2684,5 тис. грн для надання компенсації 162 роботодавцям.

Довідково. Для одержання додаткової інформації щодо отримання такої фінансової допомоги від держави, представникам бізнесу необхідно звернутися до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО за посиланням https://cutt.ly/JJULj1G.

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot, за допомогою якого можна отримати додаткову інформацію з поширених питань.