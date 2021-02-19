58% населення України готові до вакцинації проти ковіду, – Олена Сілецька

Згідно з дослідженнями в Україні 58% населення – як жінки, так і чоловіки – готові до вакцинації проти ковіду. При цьому найбільш активна в цій частині категорія населення – це люди віком від 30 до 45 років. Такі дані навела директорка департаменту соціально-політичних досліджень Ipsos в Україні Олена Сілецька під час онлайн-дискусії #OneVoice «Україна на порозі вакцинації: чи довірять громадяни своє здоров’я державі?».

Пані Сілецька також наголосила, що важливим показником, який впливає на бажання та готовність українців робити щеплення є їхній попередній досвід вакцинування: «Дослідження показують, якщо у людини є позитивний досвід вакцинування від будь-чого, то вона переносить цей досвід і на вакцинування проти ковіду».

Вона додала, що згідно з опитуваннями, населення більш схильне до того, щоб вакцинуватися проти ковіду, ніж проти грипу. Так, якщо від ковіду готові робити щеплення 58% опитаних, то від грипу – 47%. За словами Олени Сілецької, такі показники, на жаль, – одні з найнижчих у світі.

Водночас її колежанка по дискусії Ірина Агеєва, керівниця відділу підтримки реформ та регіонального розвитку Центру громадського здоров’я МОЗ, підкреслила необхідність вакцинування проти ковіду, оскільки йде мова не про порушення прав людини, а про колективний імунітет та захист країни.

«Якщо ми хочемо жити без епідемії, ми повинні для себе зробити вибір – витрачаємо кошти на лікування або робимо вакцини. Очікуємо, що через рік-півтора забудемо про цю хворобу і повернемося до того життя яким звикли жити», – зазначила вона.