6 червня в Україні відзначається День журналіста

Представники олександрійських мас-медіа зібралися в малій сесійній залі Олександрійської міської ради не для отримання якихось відзнак чи нагород, не задля святкування – не приходить на думку слово «свято» (нехай навіть воно суто професійне), коли в Україні щодня і щогодини лунають тривожні сирени, щохвилини йдуть тяжкі бої та гинуть люди… Тому присутні працівники друкованих, електронних, теле- і радіо ЗМІ ненадовго прибули в означене місце, щоб просто відзначити солідарність своєї професії і побажати одне одному терпіння та витримки у роботі в інформаційному просторі на нашу спільну перемогу над ворогом. До привітань долучився міський голова Сергій Кузьменко, який подякував присутнім за їхню працю, побажав об`єктивного висвітлення подій, а найперше (цитата) – «Щоб якнайшвидше настав день, коли всі ви величезними літерами напишете головну новину: «Україна перемогла!» Впевнений, у вас це вийде якнайкраще».

«Голос Громади» приєднується до цих побажань і вітає з Днем журналіста всіх своїх колег та бажає творчих успіхів у справі, яка об`єднує всіх нас.