На Кіровоградщині під час польових робіт виявили небезпечні знахідки

Днями, сапери групи піротехнічних робіт АРЗСП У ДСНС у Кіровоградській області шляхом контрольованого підриву знищили 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території Олександрівського району.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Небезпечні знахідки були виявлені випадково під час польових робіт Серед знахідок: 16 артилерійських снарядів калібру 76 мм – біля с. Підлісне та 2 артснаряди калібру 76 мм – неподалік с. Букварка Олександрійського району.