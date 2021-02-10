Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на ранок 10 лютого

9 лютого було зроблено 27 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 43 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 5 хворих;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 34 пацієнти.

Усього станом на 10 лютого хворих на пневмонію – 229 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дитини, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 20 хворих, на апаратах ШВЛ – 1 людина.

У районній міській лікарні – 12 чоловік, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 194 олександрійця.