Переводу годинників на літній час вже не буде? Більша частина Верховної ради “ЗА”

Сьогодні, 03 березня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про обчислення часу в Україні».

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму Телеграм-каналі, інформує “Голос Громади”.

Документом пропонується скасувати перехід на літній час й залишитись на “зимовому”. Якщо його підтримає більшість у другому читані, то Україна перебуватиме UTC+2 за міжнародною шкалою.