Вже завтра в Олександрії відкриття змагань з фігурного катання

В Олександрії вперше пройдуть відкриті Всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання «Snow Gueen Cup Oleksandriya». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Змагання проходитимуть 9 та 10 квітня на льодовій арені «Снігова королева».

Близько 200 фігуристок з усієї країни й Олександрії зокрема.

Учасниці виступатимуть у своїх категоріях, відповідно до віку, складності номерів та кількості обов’язкових елементів.

Враховуючи карантинні вимоги, доступ глядачів буде обмежений.