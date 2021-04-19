Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

16 квітня було зроблено 76 ПЛР-тести, виявлено 33 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 19 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 324 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:
– 41 хворий в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 4 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 1, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 6, з Олександрівської – 1;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 283 хворих, в тому числі 6 дітей;
Всього станом на 19 квітня хворих на пневмонію – 484 осіб, в тому числі 16 дітей.
В дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.
В центральній міській лікарні лікуються 87 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.
В районній міській лікарні – 36 хворих на пневмонію, в т.ч. 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 346 хворих.