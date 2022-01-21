80,1% жителів Кіровоградщини уклали декларації з лікарем первинної ланки

80,1% жителів Кіровоградщини уклали декларації з педіатром, терапевтом чи сімейним лікарем у четвертому кварталі 2021 року.

Загалом по країні 83,0 % українців обрали свого лікаря первинної ланки.

Найвищий відсоток укладених декларацій у регіонах:

1. Хмельницька область – 90,2%

2. Львівська область – 90,1%

3. Рівненська область – 89,3%

Найнижчий відсоток: Луганська – 54,3%, Донецька – 60,9% та Миколаївська – 79,1%. (Враховано кількість декларацій відносно населення із врахуванням внутрішньопереміщених осіб)

Ці та інші дані можна подивитись на дашборді “Показники досягнення універсального охоплення населення медичними послугами на рівні первинної медичної допомоги” https://bit.ly/3tCm0Gz

Якщо у вас досі немає свого сімейного лікаря або ви шукаєте нового, то його можна знайти на дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”: https://cutt.ly/HIWwTHc.

Щоб знайти найближчий медзаклад та вільного лікаря:

– оберіть область і населений пункт у лівій частині вікна дашборду. Мапа покаже розташування закладів первинної ланки та перелік сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, які там працюють;

– виберіть зручний для вас заклад. Ви можете обрати як комунальний заклад, так і приватний заклад або лікаря ФОП. Його послуги оплатить НСЗУ;

– оберіть лікаря у який ще не досяг ліміту декларацій. Біля імені кожного лікаря вказана кількість декларацій, які він уже підписав і встановлений ліміт;

– запишіться на візит. Внизу вікна дашборду вказані контактні дані медзакладу. Зателефонуйте в медзаклад і повідомте, що хочете записатися до лікаря, щоб підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром для вашої дитини.